Des camionneurs manifestent contre les mesures sanitaires

Des camionneurs et des automobilistes manifestent contre les mesures sanitaires et font la route jusqu’au Parlement du Canada à Ottawa. Plusieurs milliers de véhicules sont attendus d’ici à samedi. La nouvelle a beaucoup fait jaser sur les réseaux sociaux et dans les médias canadiens. Mêlé.e par tout ce que tu as lu là-dessus? On te l’explique!

Un convoi en chemin vers Ottawa

Le 23 janvier dernier, plusieurs convois de camionneurs sont partis de partout au Canada pour se rendre à Ottawa. Des automobilistes se sont également joints à eux en chemin. Ils devraient arriver dans la capitale canadienne à partir de jeudi.

Pourquoi manifestent-ils?

Depuis le 15 janvier, les camionneurs non vaccinés n’ont plus le droit de traverser la frontière vers les États-Unis. Ils ne peuvent pas non plus traverser la frontière en revenant au Canada sans devoir s’isoler 14 jours.

Le camionnage, c’est important

Au Canada, environ 30 000 camionneurs traversent la frontière chaque jour, selon les données du syndicat Teamsters Canada. Les camionneurs transportent plusieurs biens essentiels, comme du bois, de l’essence ou de la nourriture, par exemple.

Qui est organise la manifestation?

Le convoi est une initiative de Canada Unity, un groupe qui s’oppose depuis un moment aux mesures sanitaires en place. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes dénoncent que certains leaders de la manifestation soient des figures de l’extrême droite canadienne.

Plus de 6 millions $ en dons

Une campagne de sociofinancement a été lancée sur la plateforme GoFundMe à la mi-janvier pour soutenir les manifestants. Plus de 6 millions de dollars ont été récoltés en date du 27 janvier. Tamara Lich, secrétaire du parti séparatiste de l’Ouest canadien Maverick, est la responsable de la campagne.

Ottawa se prépare

La capitale canadienne ne prend pas la manifestation à la légère. La police d’Ottawa s’attend à ce que quelques milliers de camionneurs arrivent d’ici samedi. Selon le Service de police d’Ottawa, les organisateurs ont mentionné qu’ils feraient tout pour que la manifestation soit sécuritaire.

Une manifestation contestée

L’Alliance canadienne du camionnage a dénoncé le convoi. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes, dont des camionneurs, ont aussi dénoncé le convoi en raison de son affiliation avec l’extrême droite canadienne, mais aussi par souci d’ordre écologique.