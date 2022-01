De la mauvaise information sur la nutrition qui fait réagir! Comment s’en sortir?

Cette semaine, des influenceurs et des professionnels de la santé ont soulevé une problématique qu’ils jugent très présente sur les réseaux sociaux : beaucoup de gens propagent de la mauvaise information au sujet de la nutrition.

Farès Chaanebi t’explique pourquoi on a beaucoup jasé de ça en plus de donner des trucs pour identifier des conseils qui pourraient nuire à ta santé et ton estime de soi!