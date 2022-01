En ce début d’année, on a eu envie de se plonger dans un sujet qui fait rêver : le futur! À quoi va ressembler le monde de demain? Comment les technologies d'aujourd'hui pourraient-elles transformer nos manières de vivre dans un avenir pas si lointain...? Alors que la pandémie nous a propulsé plus que jamais dans l’ère de la socialisation virtuelle, Sam-Éloi s’intéresse à la réalité virtuelle et au métavers.