Démission du Dr. Arruda

Le Dr Horacio Arruda a donné sa démission au gouvernement du Québec. Il était le directeur national de santé publique (DNSP) de la province depuis 2012. Sa gestion de la pandémie a été critiquée par des experts ces derniers mois. Les mesures prises pendant l’explosion des cas du nouveau variant Omicron ont particulièrement été remises en question.

Ça fait quoi un DNSP?

Lorsqu’il ne s’occupe pas de gérer une pandémie, le DNSP, c’est un peu le bras droit du ministre de la Santé et des Services sociaux. Il doit écrire le rapport sur l’état de santé de la population et faire des recommandations pour l’améliorer. Dans le dernier rapport, par exemple, on parlait de cancer, de santé mentale chez les jeunes et de tabagisme.

Tu verras un nouveau visage à côté de François Legault lors des conférences de presse, celui du Dr Luc Boileau. C’est donc un adieu aux tartelettes portugaises, mais peut-être un bonjour à d’autres recettes!