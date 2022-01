La Russie, la Chine et, entre les deux, le Kazakhstan. Disons qu’on en parle plus rarement par rapport aux deux premiers pays qui sont des puissances mondiales. Mais au début de janvier, il a fait les manchettes parce qu’il a été secoué par les émeutes les plus violentes depuis des décennies.Estelle t’explique ce qui s’est passé en plus de faire un tour d’horizon des réalités dans ce pays d’Asie centrale.