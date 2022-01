Cette semaine, on se transporte en Amérique du Sud, plus précisément au Chili, où des citoyennes et des citoyens travaillent à proposer de nouvelles règles pour le fonctionnement de leur pays qui a longtemps été dirigé par un dictateur!

L'environnement et les inégalités sociales semblent au cœur de leur réflexion! Estelle Fournier t’explique pourquoi ce processus est unique.