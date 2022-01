MAJ a 2 ans!

MAJ vient tout juste de célébrer ses 2 ans et, pour l’occasion, on te présente qui on est, ce qu’on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait!

MAJ, c’est une équipe de 12 personnes qui travaille très fort pour t’expliquer l’actualité de manière juste et facile à comprendre.

On vient des secteurs de l’Information et de la Jeunesse de Radio-Canada, puis on occupe différents métiers. Certaines personnes vont chercher l’information, d’autres réalisent des vidéos. Certaines personnes sont plus artistiques et s’occupent de mettre ça cute et d’autres sont des pros du web et des réseaux sociaux.

L’information, à MAJ, on en mange. Et même si on te parle souvent des mêmes choses qui peuvent passer au Téléjournal, on tente de le faire différemment.

Comment ça fonctionne?

Chaque lundi, l’équipe se réunit et discute de l’actualité de la semaine. Notre but? Trouver l’information la plus pertinente et la plus intéressante pour toi.

Si une nouvelle touche les jeunes, on essaie d’en parler. MAJ, c’est fait pour toi, après tout!

Le reste de la semaine, on fait des recherches, on rédige, on tourne, on monte, on révise, on révise et on révise encore. Une fois que notre cheffe de contenu l’approuve, on met le tout en ligne.

On sait que tu reçois plein d'informations, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les journaux ou à la télévision. Ce qu’on veut, c’est te donner tous les outils pour que tu puisses aiguiser ton esprit critique et te faire ta propre opinion sur les sujets de l’heure!

Comprendre le monde pour le changer

Ça, c’est notre mission. Tu l’as peut-être vue passer sur nos réseaux sociaux.

Pourquoi? Parce qu’on croit que toi et les gens de ton âge êtes curieux.ses, intéressé.e.s par l’actualité et que vous êtes capables de vous informer.

Vous nous l’avez prouvé à plusieurs reprises : vous vous battez pour qu’on vive tous et toutes dans un monde plus juste, plus accueillant et plus ouvert. Vous vous battez pour l’environnement, pour vous et pour les autres.

Quand tu t’informes, tu choisis d’être une personne active dans la société.

Et à MAJ, on croit que tu as tout pour réussir.

Notre deuxième anniversaire, c’est grâce à toi qu’on le célèbre. Merci!

Pssst! Si tu as des questions sur l’actualité ou des sujets que tu aimerais qu’on aborde, écris-nous juste ici  (Nouvelle fenêtre) .