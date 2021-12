Des jeunes qui ont marqué 2021

À l’occasion de la fin de l’année, MAJ présente des jeunes connu.e.s ou moins connu.e.s qui ont marqué 2021 et qui ont changé le monde à leur manière!

1. Leylah Fernandez

La joueuse de tennis de 19 ans Leylah Fernandez Photo : Getty Images / Elsa

2021, c’est l’année de la Québécoise Leylah Fernandez. On peut dire que la joueuse de tennis de 19 ans a conquis notre cœur (celui de l’équipe de MAJ en tout cas) en plus d'attirer l’attention de pas mal de monde lors de son parcours incroyable jusqu’à la finale de l’US OPEN, l’un des plus prestigieux tournois de tennis. On l’a vue éliminer les meilleures joueuses au monde!

Fernandez a aussi bondi au classement mondial. En un an, elle est passée du 88e au 24e rang. Aujourd’hui, elle est la Canadienne la mieux classée au monde.

Plus encore, on a vu le modèle que sa famille peut être pour d’autres familles d’immigrants. Sa mère canadienne d’origine philippine et son père d’origine équatorienne ont travaillé fort pour que l’avenir de leurs enfants soit rempli de rêves à atteindre. Son père, qui l'entraîne et qui a même vendu sa voiture pour financer ses tournois, a déjà dit à nos collègues à Radio-Canada que ça se reflétait dans son intensité à l'entraînement et sa volonté d'avancer!

2. La voix des jeunes compte

Collectif La voix des jeunes compte Photo : Courtoisie La voix des jeunes compte

En 2020 et 2021, on a beaucoup parlé de violences sexuelles. C’est un sujet difficile à aborder et à entendre. Malgré tout, des personnes militent pour améliorer la situation. C’est le cas du collectif La voix des jeunes compte, qui lutte depuis quatre ans contre les violences sexuelles dans les écoles primaires et secondaires. Le groupe est composé de filles et de femmes âgées de 15 à 21 ans (sur la photo, on les voit après leur obtention d’un prix de l’organisme YMCA en 2021). Elles disent être comme un sisterhood tellement uni.

Si elles militent pour que les jeunes soient cru.e.s et protégé.e.s, c’est qu’ils et elles sont loin d’être épargné.e.s par les violences sexuelles. On sait que la moitié des victimes d’agressions sexuelles graves ont en bas de 18 ans (Sécurité publique, 2014). Les écoles ne seraient pas toujours des lieux sûrs pour tous. Une étude publiée en 2019 par l’organisme montréalais Prévention CDN-NDG a montré que 83 % des filles considèrent que le harcèlement sexuel est un problème dans leur école (résultats obtenus après 18 entretiens avec des groupes d’élèves et d’intervenants, 105 personnes interrogées entre le 25 septembre 2018 et le 25 janvier 2019).

Ces femmes et ces filles, qui travaillent bénévolement une dizaine d’heures par semaine, demandent que les politiciens québécois s’unissent et adoptent une loi qui donnera, entre autres, un soutien financier pour permettre d’engager des professionnel.le.s et de créer des espaces sécurisés dans les écoles .

Juste cette année, leurs actions ont eu un impact dans notre société. Une motion (psst! une proposition faite par un.e député.e) a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale du Québec pour reconnaître les violences sexuelles dans les écoles. À la suite de ça, un projet de loi a été déposé. On pourrait continuer à énumérer leurs actions encore longtemps, parce qu’elles en font beaucoup!

3. Xiye Bastida

Xiye Bastida Photo : Getty Images / John Lamparski

Xiye Bastida, ce nom te dit quelque chose? Elle est l’une des voix importantes qui donnent de la visibilité aux Autochtones et aux immigrants dans la lutte aux changements climatiques.

Il faut savoir que Xiye est née au Mexique et elle est membre de la nation autochtone Otomi-Toltèque. Sa famille a déménagé à New York après que sa ville natale a été dévastée par des inondations et une longue sécheresse en 2015. Depuis, elle s’est engagée dans des organisations comme Fridays for Future et People's Climate Movement en plus de cofonder Re-Earth Initiative qui a pour mission de rendre le mouvement et la mobilisation pour le climat accessible à tous.

Cette année, elle a tenu un discours à l’événement international Global Citizen Live qui avait pour but d'attirer l'attention sur des menaces mondiales, comme les changements climatiques et la pauvreté extrême (psst! la photo a été prise à ce moment).

On l’a aussi vu à la COP26 où elle a invité les participants à adopter individuellement et collectivement cette déclaration qu’elle a lue : je suis à un moment critique de l'histoire où je suis concerné.e par l'avenir de la planète. Je serai suffisamment respectueux et respectueuse et responsable pour écouter les générations futures et la meilleure science disponible. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour laisser ce monde meilleur que je ne l'ai trouvé, en commençant par m'engager à ce que mon pays fasse le maximum pour rester en dessous de 1,5 °C de réchauffement, tout en mettant l'accent sur la justice et la protection des communautés.

4. Les jeunes qui se sont fait vacciner

L’année 2021 (comme 2020!), c’était l’année de la COVID-19. Mais ça a aussi été l’année de la résilience, de l’entraide et de la solidarité. Pis ça, ça a de quoi être célébré!

Dès le mois de mai, les jeunes de 12 à 17 ans peuvent se faire vacciner contre la COVID. Dès novembre, ce sont les jeunes de 5 à 11 ans. Et les jeunes de partout au pays ont répondu massivement à l’appel de la vaccination.

En date du 18 décembre, près de 90 % des adolescents avaient reçu au moins une dose. C’est quasiment toutes les personnes de cette tranche d’âge au pays! Et pour les 5 à 11 ans, c’est près de 40 %, et ce, même si la vaccination n’a commencé qu’à la fin du mois de novembre!

Les jeunes qui se sont fait vacciner ont contribué à l’effort de la société. Les risques de transmission et de complications sont moins grands grâce à eux et elles, tant pour leur famille, leurs ami.e.s et toutes les personnes qu’ils et elles côtoient.

5. Lil Nas X

L'artiste Lil Nas X Photo : Associated Press / Charles Sykes

On t’en a parlé plus tôt cette année – en 2021, Lil Nas X a brillé plus fort que jamais! Même s’il fait parler de lui depuis 2019, le jeune artiste a fait paraître son premier album, Montero, en septembre de cette année. Lil Nas X a sorti 4 singles de cet album et deux d’entre eux ont atteint le sommet des palmarès Billboard.

Lil Nas X, de son vrai nom Montero Lamar Hill (psst : l’album, c’est son nom!), a eu seulement 22 ans cette année et on parle déjà de lui comme un des artistes les plus influents de sa génération. C’est aussi un homme noir gai qui n’a pas peur d’être qui il est, et ce, même quand on dit qu’il dérange.

En plus d’être un artiste sur lequel l’équipe de MAJ tripe, Lil Nas X est aussi une personne engagée dans plusieurs causes. À travers son utilisation des réseaux sociaux, il attire souvent l’attention vers l’homophobie dans le monde du hip-hop. Il est aussi impliqué dans les causes de la prévention du suicide, de la sensibilisation au VIH​​/sida et des droits des personnes incarcérées.

6. Lilian Steudler

Lilian Steudler Photo : Courtoisie Lilian Steudler

Ne pas pouvoir voter, mais se présenter aux élections quand même, c’est possible? C’est ce que Lilian Steudler a fait cette année. Âgée de 17 ans aux dernières élections municipales, elle s’est fait élire en tant que conseillère municipale dans la municipalité de Racine, en Estrie. Comme personne ne s’est présenté contre elle, elle a été élue par acclamation au moment de la fermeture des candidatures, en octobre, 27 jours avant son 18e anniversaire.

Faire le saut en politique quand on n’a même pas l’âge de voter, ça prend de la volonté! Et ça, Lilian Steudler en a pas mal. Déjà, au moment de son élection, elle savait sur quoi elle voulait travailler. Ramener les sports et les loisirs organisés dans la municipalité, développer le transport collectif et mieux communiquer avec la population sont ses principaux objectifs.

Lilian Steudler souhaite aussi que la parole des jeunes soit plus entendue en politique. Parce que, selon elle, les jeunes sont beaucoup plus politisés que ce qu’on pourrait croire. La politique, ça ne passe pas juste par les votes. Et à voir comment les jeunes sont engagés dans toutes sortes de causes, on a tendance à dire que Lilian Steudler a tout à fait raison!