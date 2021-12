Pour souligner les Fêtes, l'équipe de MAJ a décidé de mettre au défi certaines de vos personnalités préférées!

Pour finir l’année en douceur, le couple Claudie Mercier et Mathieu Pellerin nous a concocté sa plus belle recette de gâteau… ou pas! On vous conseille de les regarder avec un petit chocolat chaud pour savourer ce moment aussi croustillant que les Rice Krispies que Mathieu a dû sculpter.