Depuis la semaine dernière, on entend beaucoup parler d’une enseignante d’une école primaire du Québec qui a été retirée de sa classe et affectée à d’autres tâches. Elle a dû quitter son poste après avoir refusé d’enlever son voile, comme l'exige la Loi sur la laïcité de l’État, qu’on appelle aussi loi 21. Chanel Mings t’explique les grandes lignes de cette loi qui fait débat, en plus d’aborder ce que la laïcité veut dire.