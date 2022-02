Dimanche dernier, c'était le tout premier Grand Prix de formule 1 en Arabie saoudite. Durant l'événement, en plus de la course automobile, plusieurs spectacles sont organisés, et un des artistes invités était Justin Bieber.

Aujourd’hui, Chanel Mings t’explique pourquoi des militants ont demandé à Justin Bieber de ne pas monter sur scène.