Le monde de la mode est en deuil cette semaine. Virgil Abloh, premier grand créateur noir célèbre et homme aux multiples chapeaux, est mort. Tu as peut-être vu ça sur les réseaux sociaux, beaucoup de grandes vedettes lui ont rendu hommage. Au-delà de ses créations, Arielle Mailloux t’explique son importance dans l’industrie de la mode où on le considérait comme un véritable modèle.