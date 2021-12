Encore un autre variant?

La semaine dernière, un nouveau variant de la COVID-19 a été découvert en Afrique du Sud. Bien que l’on connaisse très peu de choses sur le variant Omicron, les scientifiques craignent qu’il soit plus contagieux et plus dangereux que le variant Delta. Voici ce que l’on sait jusqu’à présent!

C’est qui ça, Omicron?

Le variant Omicron a été découvert la semaine dernière par des chercheurs sud-africains. Environ les trois quarts des cas récents de COVID en Afrique du Sud proviennent du variant. Des cas du variant ont aussi été découverts au Canada.

Il est différent?

Comme il s’agit d’une variation du virus original, il aura aussi des caractéristiques différentes de ce qu’on a pu voir avec le Delta, par exemple. Il faudra au moins deux semaines pour être en mesure de mieux le connaître. Jusqu’à présent, par contre, les symptômes chez les personnes traitées semblaient moins graves.

Mais j’suis vacciné, moi…

Même si la majorité des personnes sont vaccinées au Canada et dans plusieurs pays, ce n’est pas le cas partout. Beaucoup de pays ont des taux très faibles de vaccination, ce qui favorise la contagion et les variations du virus. Si cette inégalité mondiale continue, d’autres variants se développeront.

Donc il faut faire quoi?

Pour l’instant, il faut garder les comportements adoptés depuis le début de la pandémie : se laver les mains fréquemment et porter le masque quand on est en public et dans un rassemblement. Plusieurs experts suggèrent aussi qu’il faudrait rapidement donner une troisième dose de rappel du vaccin.

Vaccin plus fort ou nouveau vaccin?

On ne sait pas encore s’il faudra un autre vaccin pour combattre le variant Omicron, qui serait possiblement plus résistant à la vaccination. Il est possible, comme le rappelle l’Organisation mondiale de la santé, que les vaccins actuels contre la COVID soient efficaces contre Omicron.

Mesures gouvernementales

En date de jeudi, le gouvernement du Canada a interdit aux voyageurs étrangers qui arrivent de dix pays d’Afrique d’entrer au pays. Les Canadiens qui en reviennent pourront rentrer, mais devront être tenus en quarantaine. Les tests de dépistage à l’arrivée à l’aéroport sont redevenus nécessaires, même pour les personnes vaccinées, sauf pour les personnes qui arrivent des États-Unis.

Pis mon party de famille?

Pourra-t-on se retrouver en famille ou entre ami.e.s pour le temps des Fêtes? Lundi, le premier ministre du Québec, François Legault, a évoqué des Fêtes à 20 ou 25 personnes. Mais rien ne sera officiel avant le 6 décembre, selon la Santé publique.