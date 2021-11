Pourquoi Taylor Swift réenregistre ses albums?

Taylor Swift a sorti la version réenregistrée de son album Red à la mi-novembre. Depuis, elle bat des records d’écoute sur Spotify! Toutefois, elle n’a pas seulement fait ça pour les records ou pour proposer une nouvelle version de 10 minutes de la chanson All Too Well 🧣.

Réenregistrer des albums et faire en sorte qu’ils soient populaires n’est pas une mince tâche! Arielle Mailloux t’explique les raisons derrière ce projet. Elle en profite pour faire une petite excursion dans l’univers de l’industrie de la musique qui te permettra de comprendre un peu mieux la réalité des artistes.