Le pronom iel reconnu par le dictionnaire Le Robert

L’ajout du pronom iel dans le dictionnaire Le Robert il y a quelques semaines a suscité beaucoup de réactions. Le dictionnaire français s’est fait accuser de prendre position et d’être militant par des politiciens et des lexicographes. Pourquoi l’ajout d’un mot est-il aussi critiqué? On te démêle tout ça ici!

C’est quoi iel ?

Iel , c’est un pronom personnel utilisé pour parler d’une personne, quel que soit son genre. Ce pronom est utilisé depuis quelques années pour être plus inclusif et inclusive quand on parle d’une personne qui ne se définit ni comme une fille (elle) ni comme un garçon (il). Plusieurs personnes non binaires francophones l’ont adopté comme pronom personnel.

Nouveau, le pronom neutre?

Les pronoms neutres dans la langue française ne datent pas d’hier. L’ancien français avait un genre neutre, qu’il avait pris de son ancêtre linguistique, le latin. En français médiéval, on trouvait d’ailleurs les pronoms el et al comme pronoms neutres.

Ce n’était pas reconnu?

Même si le pronom est utilisé depuis quelques années, il n’était pas entré dans un dictionnaire auparavant. Les lexicographes (les personnes qui écrivent le dictionnaire) du Robert ont observé que son utilisation avait augmenté depuis quelques mois. Ils ont donc décidé de le définir et ainsi d’ajouter le mot dans leur dictionnaire .

Pourquoi le définir?

Selon le directeur général des Éditions Le Robert, Charles Bimbenet, l’entrée de iel dans le dictionnaire n’est pas une prise de position ni du militantisme. On l’a plutôt inscrit parce que les lexicographes considèrent que le sens du mot n’est pas facilement déduit à la première lecture.

Et ça choque?

Oh que oui! Le média français Front populaire, un lexicographe au Larousse et des politiciens français ont été parmi les plus critiques de la décision du Robert. Un député français, soutenu par le ministre de l’Éducation, a même écrit une lettre à l’Académie française pour lui demander son avis.

Normaliser = respecter?