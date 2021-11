Harry Potter à l’école des sorciers célèbre ses 20 ans au cinéma

Tu es plus Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle ou Serdaigle? On pose la question parce que ça fait 20 ans aujourd’hui que le film Harry Potter à l’école des sorciers est sorti dans les salles de cinéma moldues!

Le 16 novembre 2001, on découvrait, en images, le placard de Harry, la voie 9 ¾ et surtout les comédiens et comédienne Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson qui allaient personnifier Harry, Ron et Hermione.

Harry Potter est l’une des séries de films qui ont rapporté le plus d’argent dans l’histoire du cinéma. Encore aujourd’hui, les aventures de Harry Potter fascinent. On regarde toujours les films et les livres se vendent encore (+ de 500 millions de livres vendus dans des dizaines de langues).

Au fil des années, de nouvelles générations tombent en amour avec Poudlard. C’est comme si Harry Potter n’avait pas d’âge. Tout le monde peut s’y reconnaître. En même temps, on les comprend surtout quand on pense aux paroles d’Albus Dumbledore : Ce ne sont pas nos capacités qui déterminent ce que nous sommes, Harry, ce sont nos choix.

On ne sait pas pour vous, mais pas mal de membres de l’équipe de MAJ attendent toujours leur lettre de Poudlard. Histoire à suivre.