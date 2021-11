La Semaine de sensibilisation aux réalités trans

Du 13 au 19 novembre, c’est la Semaine de sensibilisation aux réalités transgenres. Pour l’occasion, on te propose quatre actions à entreprendre pour te sensibiliser à ces enjeux.

Les personnes transgenres représentent le T dans l’acronyme LGBTQ+. Faisant partie de cette communauté, ces personnes se battent toujours pour avoir une place et être bien représentées en société. C’est un peu la raison pour laquelle cette semaine existe – pour créer des dialogues entourant les réalités que vivent les personnes transgenres et les personnes non binaires.

Voici quatre mesures que tu peux prendre pour en apprendre davantage sur les réalités trans :



1. Comprendre pourquoi cette semaine existe

Cette semaine commémorative provient des États-Unis. Les dates ont été choisies pour précéder la Journée du souvenir trans qui a lieu, depuis 1998, le 20 novembre de chaque année. La Journée du souvenir trans a été créée par la militante trans Gwendolyn Ann Smith. C’était pour commémorer la mort de Rita Hester, une femme trans qui a été tuée la même année.

Source : GLAAD  (Nouvelle fenêtre)

Plusieurs personnes trans continuent d’être les victimes de crimes violents. Depuis le début de l’année, on a déjà compté au moins 45 meurtres de personnes trans ou non binaires aux États-Unis. La plupart de ces victimes étaient noires, d’origine latine ou d’autres minorités visibles. C’est d’ailleurs plus qu’aucune année auparavant.

Source : HRC Foundation  (Nouvelle fenêtre)



2. Découvrir des personnes qui ont marqué l’histoire

Les personnes trans ont une grande place au sein de la communauté LGBTQ+ puisqu’elles ont souvent été à l’avant d’importants mouvements sociaux. Deux exemples marquants de cela sont Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera.

Ces deux femmes trans, l’une noire, l’une d’origine latine, ont été les premières personnes en Amérique du Nord à créer un refuge pour jeunes LGBTQ+. C’était à New York, dans les années 70. Elles sont aussi derrière la création de l’un des premiers organismes communautaires pour les jeunes personnes trans. Beaucoup de leurs actions sont à la base des droits que les membres des communautés LGTBQ+ ont aujourd’hui. Célébrer cette semaine est aussi une manière d’honorer leur travail.

Source : NPS  (Nouvelle fenêtre)

L’histoire trans continue d’être écrite aujourd’hui. Une personne qui contribue à marquer la société plus moderne est l’actrice Laverne Cox. Elle est principalement connue pour son rôle dans la série américaine Orange is the new Black. Ce rôle lui a permis de devenir la première actrice ouvertement transgenre à être sélectionnée pour un prix Emmy, une grande reconnaissance pour les actrices et acteurs américains. Elle est aussi devenue la première femme transgenre de minorité visible à avoir un rôle principal dans une série de télévision grand public. Par ses actes, elle a grandement augmenté la visibilité des personnes trans dans son milieu.



3. Chercher à en apprendre plus sur les réalités trans

Il existe de nombreuses ressources qui permettent de se familiariser avec les réalités quotidiennes des personnes trans et non binaires. Pour approfondir tes connaissances, tu peux chercher à regarder des documentaires, à lire des livres ou à regarder des émissions de télévision qui mettent en scène des représentations vraies de personnes trans et non binaires.

On t’a fait une liste de ressources à consulter à la fin de l’article!



4. Être à l’écoute toute l’année

La Semaine de sensibilisation aux réalités trans est une bonne façon de mettre en lumière les problématiques que vivent les personnes transgenres et non binaires. Cette semaine est l’occasion parfaite d’en apprendre plus sur ce que ces personnes vivent encore aujourd’hui.

En revanche, ce sont des réalités que les personnes transgenres vivent au quotidien. C’est pourquoi il est aussi important d’être à l’écoute de ces personnes même lorsque cette semaine se terminera. De cette manière, tu peux continuer à forger ta sensibilité tout au long de l’année.



Quelques ressources complémentaires :

Comptes à suivre sur Instagram:

Interligne (@interligne)

Conseil québécois LGBT (@conseilquebecoislgbt)

Jeunesse Lambda (@jeunesselambda)

The Enchanté Network (@enchantenetwork)

JQY (@jeunes.queer.youth)

Jeunes identités créatives (@gendercreativekids)

Divers-Gens (@diversgens)

AlterHéros (@alterheros)

À Deux Mains (@head_and_hands)

Autres ressources :