COP26, que s’est-il passé?

Ça fait deux semaines que des dirigeants du monde discutent ensemble à la COP26 de la lutte contre les changements climatiques. On a noté des progrès dans certaines discussions, entre autres, au sujet des énergies fossiles et au sujet de l’importance de hausser plus régulièrement les objectifs de réduction des GES. Mais beaucoup pensent que ce n’est pas suffisant.

L’ONU calcule encore qu’on se dirige vers un réchauffement catastrophique malgré les nouveaux engagements.

D’ailleurs, encore à cette heure, vendredi XX h XX, les dirigeants ne sont toujours pas arrivés à une entente finale pour clore la COP26! Pas simple de suivre tout ça. Jemmy Echaquan Dubé fait un tour d’horizon!