Le festival Astroworld tourne au cauchemar

Tu as peut-être vu ça : le festival Astroworld du rappeur Travis Scott a tourné au cauchemar vendredi. Drake était aussi sur place.

Voici un résumé : en début de soirée, un mouvement de foule a fait neuf morts et de nombreux blessés. Environ 50 000 personnes y étaient présentes, au Texas, aux États-Unis. Les victimes étaient âgées de 14 à 27 ans.

Dans un communiqué, Travis Scott, qui était sur scène au moment du drame, a dit être absolument consterné , tout en s’engageant à travailler avec la communauté pour aider les familles qui en auraient besoin.

Une plainte a aussi été déposée devant un tribunal contre lui et aussi contre Drake. On les accuse d’avoir semé la pagaille et d’être responsables du mouvement de foule. Dans le cas de Drake, on l’accuse d’avoir contribué à la bousculade en montant sur la scène.

Selon des témoignages, Travis Scott aurait arrêté de jouer en voyant des spectateurs en détresse près de la scène.

Peu de temps après les événements, la police a annoncé l'ouverture d'une enquête. Des séquences vidéo de la soirée seront, entre autres, examinées. Les autorités disent qu’il est trop tôt pour faire des conclusions et savoir si ça aurait pu ou non être évité. Tu devrais donc entendre parler des détails prochainement.