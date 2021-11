Un arbre par animal de compagnie?

Dans les derniers jours, quelques millions de photos d’animaux de compagnie ont circulé sur Instagram. Pourquoi? Semblerait-il que pour chaque animal de compagnie, un arbre allait être planté. En fouillant un peu plus, plusieurs internautes se sont rendus compte que c’était probablement trop beau pour être vrai.

Qu’est-ce qui se passe?

Tu as peut-être remarqué que beaucoup de comptes que tu suis sur Instagram publient des photos d’animaux de compagnie. Ces photos sont souvent accompagnées de l’autocollant We’ll plant 1 tree for every pet picture (Nous planterons 1 arbre pour chaque photo d’animal).

Nouvelle fonction d’Instagram

Cet autocollant a été créé avec la nouvelle fonctionnalité d'autocollant Ajout perso d'Instagram, qui permet de partager des stories dans un fil public, à la manière d’un mot-clic. L’autocollant aurait été créé par le compte Plant A Tree Co. (@plantatreeco), qui aurait supprimé sa story après 10 minutes.

Pourquoi ils l’ont supprimé?

Plant A Tree Co. aurait supprimé sa story en réalisant que si l’autocollant devenait viral, il n’aurait jamais les moyens de planter tous les arbres promis. Mais même si la story a été supprimée, l’autocollant a été utilisé par des millions d’utilisateurs.

Les arbres seront-ils plantés?

Dans une publication partagée lundi, le compte dit qu’il amasse des fonds pour Trees for the Future, un organisme à but non lucratif. Trees for the Future a rapidement remis les pendules à l’heure. L’organisme n’est pas affilié à Plant A Tree et il n’a pas non plus la capacité de planter les millions d’arbres promis.

Ce n’est pas la première fois

En 2019, Plant a Tree avait promis de planter 100 arbres pour chaque partage de sa publication Instagram. Ils disaient aussi amasser des fonds pour plusieurs autres causes, dont Black Lives Matter. Mais, on ne sait pas vraiment s’ils ont rempli leurs engagements.

Une hausse en visibilité

Ce genre de campagnes virales provoque une hausse marquée d’abonnements à la page de Plant A Tree, qui en profite pour rediriger les gens vers son site web. C’est une tactique commune pour plusieurs compagnies de se montrer éco-investies afin d’avoir plus de visibilité.

Utiliser son esprit critique

Quand tu vois ce genre de tendance, tu peux te poser des questions et faire des vérifications. D’où ça vient? Qui est derrière ce mouvement? Mon partage va aider qui? De cette manière, on évite de contribuer à des campagnes qui peuvent être malhonnêtes.