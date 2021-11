Facebook devient Meta, mais encore?

La semaine dernière, le géant du web Facebook a annoncé qu’il changerait de nom pour Meta. Ce nouveau nom se veut une vision de ce que pourrait être l’Internet du futur. Mais au final, est-ce que ça change quelque chose? Et c’est quoi toute cette histoire de métavers?

Facebook change de nom?

Non, le réseau social garde son nom! C’est plutôt Facebook Inc. qui a changé de nom pour Meta Platforms Inc, ou Meta. Le nom vient du grec meta , qui signifie au-delà . Facebook, ce n’est pas juste un réseau social, mais bien une grande compagnie avec plusieurs branches, comme Facebook, Instagram et Whatsapp.

Pourquoi?

Ça fait environ six mois que la compagnie travaille sur le changement de nom, notamment pour distinguer la compagnie du réseau social. Plusieurs pensent cependant que cette décision a été prise pour camoufler les scandales qui ont éclaté dans la dernière année.

Meta pour « métavers »

Plus tôt cette année, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg a annoncé qu’il voulait bâtir le métavers . Le métavers, c’est l’extension du monde virtuel vers le monde réel. Et Meta veut faire partie de cette nouvelle vision d’Internet, où on n’est plus seulement spectateurs d’Internet, mais aussi partie prenante.

Euh… longue vie et prospérité?

Si ça sonne comme quelque chose tout droit sorti de Star Trek, c’est normal. L’origine du concept de métavers vient du roman de science-fiction Snow Crash, dans lequel les personnages sont transportés dans un monde virtuel pour échapper au monde réel qui s’écroule.

Le futur

Meta souhaite créer un métavers assez complexe, où on pourrait par exemple assister à des concerts avec un avatar ou organiser des événements virtuels. La compagnie fait actuellement des recherches sur différents produits de réalité virtuelle et augmentée. Les plus grands projets pourraient prendre jusqu’à plusieurs décennies à se développer.

Le métavers existe un peu déjà

Ce type d’univers virtuel très poussé n’existe pas encore, mais on s’en rapproche. Des jeux comme Animal Crossing ou Second Life permettent d’interagir avec d’autres personnes dans le virtuel.

Qu’est-ce que ça change?

Pour le moment, ça ne change pas grand-chose. Les applications et les sites web que tu utilises conserveront leurs noms et continueront d’exister sur les appareils mobiles et les navigateurs. Mais Meta dit que ça changera plusieurs aspects de notre quotidien dans le futur.