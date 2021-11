Une importante panne d’électricité au Liban

Une importante panne d’électricité a eu lieu au Liban samedi dernier. Cette panne est arrivée parce que deux importantes centrales électriques ont dû arrêter leurs activités, faute de carburant pour fabriquer l’électricité. Le courant a pu être partiellement rétabli grâce aux réserves d’urgence de l’armée.

Lundi, un incendie majeur a également ravagé un réservoir de pétrole. Les pompiers ont réussi à maîtriser le feu après que 250 000 litres d’essence ont brûlé. Cet incendie pourrait avoir un gros impact sur le pays, parce qu'il utilise du pétrole pour fabriquer son électricité.

Tout ça plus d'un an après la grosse explosion qui a ravagé Beyrouth, la capitale du pays. Ces événements arrivent alors que le pays vit sa pire crise économique depuis 1850. Le gouvernement libanais a déjà du mal à importer de l’essence en raison de cette crise et l’impact de l’incendie sur le pays pourrait être majeur.