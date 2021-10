Petits conseils pour choisir un costume d’Halloween respectueux

La fête d’Halloween est une superbe occasion pour se déguiser, s’amuser et, bien sûr, manger plein de bonbons! C’est aussi une bonne occasion pour en apprendre davantage sur l’appropriation culturelle.

L'APPROPRIATION CULTURELLE, C'EST QUOI AU JUSTE?

L'appropriation culturelle est un concept assez complexe. En gros, c'est le fait de s'approprier des éléments qui appartiennent à une autre culture que la nôtre et qui est souvent minoritaire. Par exemple, le fait qu'une personne blanche peigne son visage en noir pour l’Halloween ou porte, dans la vie de tous les jours, des tresses, culturellement associées à la culture noire et afro-américaine.

OK, ET POUR L'HALLOWEEN?

À Halloween, l’appropriation culturelle est souvent simple à identifier : des costumes qui consistent à prendre l’allure d’une personne d’une autre culture. Par exemple, les déguisements avec des coiffes autochtones et habits traditionnels autochtones ne sont pas bien vus par des membres des communautés autochtones. Il en est de même pour les déguisements représentant des personnes noires ou d’autres ethnies, qui sont historiquement minoritaires et qui peuvent être victimes de discrimination.

Pourquoi cela est blessant? Il faut savoir que pour les personnes issues des communautés minoritaires, ça peut être insultant de voir que d’autres personnes voient leur culture comme matière à déguisement. Ces communautés dénoncent encore aujourd’hui le fait qu’elles sont victimes de discrimination et de racisme.

Donc pour plusieurs de ces personnes, les déguisements représentant leurs cultures perpétuent des stéréotypes dépassés.

Quelques exemples de déguisements qui peuvent être considérés comme de l’appropriation culturelle :

Déguisement de personnes autochtones : Pocahontas, etc.;

Déguisement de personnes noires perpétuant des stéréotypes négatifs ou qui nécessitent de peindre sa peau;

Déguisement de geisha ou autre nécessitant un habit traditionnel d’une culture qui n’est pas la nôtre;

Déguisement de personne mexicaine;

APPROPRIATION ET APPRÉCIATION?

Bon. Cela ne veut pas dire qu’il n’est plus possible d’apprécier les éléments qui constituent des cultures différentes de la nôtre. Cela signifie plutôt qu’il faut faire preuve de sensibilité en démontrant son appréciation pour une culture.

Par exemple, tu peux montrer ton appréciation envers la culture chinoise en mangeant de la nourriture chinoise et en parlant avec tes amis de ce que tu préfères parmi les éléments de cette culture. Il est possible d’apprécier une culture sans avoir à prendre l’allure de ces personnes pour la célébrer. Aussi, les personnes de cette culture peuvent t’inviter à connaître leurs coutumes et aussi à porter leurs vêtements traditionnels. Dans ce contexte, on ne parle plus de déguisement, mais plutôt de partage.

Si tu te demandes si ton choix de costume pour Halloween pourrait blesser quelqu’un, tu peux toujours te poser les questions suivantes : est-ce que ce déguisement représente une culture différente de la mienne? Est-ce qu’il est respectueux? Est-ce que mon déguisement peut reproduire des stéréotypes?