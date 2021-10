Mégenrer, une violation des droits de la personne

La semaine dernière, le Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a ordonné à un restaurant de remettre 30 000 $ à une personne transgenre qui travaillait auparavant pour lui. Pourquoi? Cette personne s’est fait renvoyer parce qu’elle refusait que son employeur continue de la mégenrer. Pourquoi cette décision de la cour est-elle historique? C’est quoi au juste, mégenrer ? On t’explique tout ça ici!

Qu’est-ce qui s’est passé?

Jessie Nelson est une personne trans non binaire qui utilise des pronoms neutres (en anglais they/them, ou iel en français). Mais au travail, son collègue n'utilisait pas ces pronoms et cela dérangeait Jessie. Lorsque Jessie en a parlé à ses patrons, ils ne sont pas intervenus et l’ont renvoyé.e.

Une première au tribunal?

Jessie Nelson a porté plainte à un tribunal. C’est comme ça que la juge Devyn Cousineau a statué que le restaurant avait renvoyé Jessie injustement. Elle a dit que les pronoms de quelqu’un sont une partie très importante de son identité. C’est la première fois qu’un cas d’une personne qui se fait mégenrer se rend devant les tribunaux.

C’est quoi mégenrer?

Mégenrer, c’est s’adresser à une personne ou parler d’elle avec un pronom ou un genre qui ne lui correspond pas. Par exemple, si François est un homme, parler de lui comme une femme, c’est le mégenrer. Ça peut se faire non intentionnellement, si tu pensais que c’était une femme. Mais parfois, comme dans le cas de l’employeur de Jessie, ce n’est pas qu’une erreur.

Et ça a un impact?

Les personnes trans (qu’elles soient des femmes, des hommes ou des personnes non binaires) sont le plus souvent mégenrées. Par exemple, utiliser les bons pronoms pour parler d’une personne trans peut montrer que tu respectes cette personne, et ça peut l’aider dans son estime de soi.

Comment éviter de mégenrer?

Tu peux facilement éviter de mégenrer en demandant aux gens que tu rencontres quels pronoms ils utilisent la première fois que tu les rencontres. Un genre n’a pas de look ou de caractéristiques spéciales. Un petit truc : ne pas se fier à l’apparence d’une personne pour lui attribuer un genre X, Y ou Z.

Quelles protections existent?

En 2017, le gouvernement du Canada a adopté une loi afin de protéger les personnes transgenres et non binaires. L’identité et l’expression de genre ont été ajoutées à la Loi canadienne sur les droits de la personne. Ça veut dire qu’il est interdit de discriminer une personne pour cette raison.