Adele de retour au Québec

Après 5 ans dans l’ombre de l’industrie musicale, la chanteuse britannique Adele est de retour avec une nouvelle chanson. Easy on Me et son vidéoclip  (Nouvelle fenêtre) ont paru le 14 octobre dernier, au grand plaisir de ses fans.

Adele ♡ le Québec

Pour ce vidéoclip, qui a déjà amassé plus de 99 millions de visionnements, Adele s’est déplacée ici, au Québec. Plus précisément, le tournage aurait été fait dans la ville de Sutton, dans la région des Cantons-de-l’Est, au vignoble du Domaine Dumont.

Comme pour le vidéoclip de l’immense succès Hello en 2015, Adele et son équipe ont fait appel au talent du réalisateur québécois Xavier Dolan.

Le vidéoclip de Hello a été en sépia et comptait aussi beaucoup de gros plans de la chanteuse britannique. Photo : Adele/YouTube

Le réalisateur et scénariste de 32 ans a fait ses débuts au cinéma en 2009 avec le long métrage J’ai tué ma mère. Dans les 10 ans qui ont suivi, Xavier Dolan, originaire de la Rive-Sud de Montréal, a réalisé sept autres longs métrages, qui ont été reconnus par la critique et le monde du cinéma, en recevant plusieurs nominations au Festival de Cannes.

En 2016, il a reçu un des plus grands honneurs de sa carrière en devenant le deuxième réalisateur canadien à obtenir le deuxième prix le plus prestigieux à Cannes, pour son film Juste la fin du monde.

Dans le clip de Easy on Me, on peut apercevoir la chanteuse de 33 ans dans un environnement de campagne, accompagné d’un effet noir et blanc qui s’apparente au style qui avait été utilisé lors de sa dernière collaboration avec Dolan pour le vidéoclip de la chanson Hello.

Les images du vidéoclip de Easy On Me rappellent celles du clip de Hello, réalisé en 2016. Photo : Adele/YouTube

Le clip de Hello a été tourné dans les Cantons-de-l'Est en 2015. Photo : Adele/YouTube

Adele, la briseuse de records

Hello est à ce jour le vidéoclip le plus vu d’Adele. Lors de sa sortie en 2015, le vidéoclip avait battu le record du plus grand nombre de visionnements en 24 heures sur YouTube.

Plus tard, il avait aussi été annoncé que ce vidéoclip était devenu celui à atteindre 1 milliard de visionnements le plus rapidement sur YouTube, soit en 87.4 jours  (Nouvelle fenêtre) .

Plusieurs plans du vidéoclip de Easy On Me rappelaient les plans du vidéoclip de Hello. Photo : Adele/YouTube

D’autres nouvelles chansons ?

Après la sortie de Easy on Me viendra la sortie de son album, qui, fidèle à la tradition, se nommera 30 pour signifier l’âge de la chanteuse lorsqu’elle rédigeait les chansons qui seront incluses dans l’album.

Depuis la sortie de son premier album, 19, ses fans se sont habitués à ce que tous ses albums aient comme titre l’âge de la chanteuse. C’est devenu une coutume qu’elle a continué depuis avec ses albums, 21, 25, et maintenant 30.

Adele explique sur son site Internet  (Nouvelle fenêtre) que 30 devait initialement sortir 3 ans plus tôt, mais des hauts et des bas dans sa vie l’en ont empêchée. Cet album, qu’elle décrit comme celui qui l’a aidée à surmonter de dures épreuves au courant des trois dernières années, sera disponible dès le 19 novembre prochain sur toutes les plateformes où tu écoutes de la musique.