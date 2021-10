Question d’actualité

Prêt à commencer?

01 Pourquoi s’informer quand on est jeune?

Estelle, une élève du secondaire, se demande pourquoi, à son âge, elle devrait s’informer. Elle part à la visite des plus grandes salles de nouvelles du Québec afin de découvrir pourquoi et comment s’informer. Partez avec elle à la rencontre de Céline Galipeau à Radio-Canada, Pierre-Olivier Zappa à TVA, Noémi Mercier à NOOVO et Paul Arcand au 98,5 FM.