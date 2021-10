5 bonnes nouvelles pour la Journée mondiale des animaux

Le 4 octobre c'était la Journée mondiale des animaux. Cette journée a pour objectif d’améliorer la condition de vie des animaux. Elle est l’occasion de faire preuve de bienveillance envers la faune ainsi que de sensibiliser et d’éduquer. Pour l’occasion on te propose 5 bonnes nouvelles concernant les espèces animales!

Les baleines à bosse de plus en plus nombreuses!

Alors qu’au milieu des années 1950 leur population était de 450 individus, les baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) sont aujourd’hui près de 25 000! En 1986, la Commission baleinière a interdit la chasse commerciale de cette baleine. Elles ont, depuis, retrouvé 93 % de leurs effectifs d'avant exploitation humaine.

Des millions d’annonces d’animaux sauvages retirés du web

Depuis 2018, plus de 11,6 millions d’annonces de vente d’espèces menacées et des produits qui y sont associés ont été bloquées ou retirées du web par des compagnies comme Google et Ebay. Ces annonces incluent la vente d’animaux sauvages vivants ou des produits provenant d’éléphants ou de tortues marines par exemple

4 fois plus de langur de Delacour au Vietnam

Au Vietnam, le langur de Delacour, un singe dont il ne restait qu’une quarantaine d’individus en 2000, a vu sa population quadrupler. La hausse de la population a pu se faire grâce à une lutte contre le braconnage et pour la protection de son territoire.

L’Europe retrouve ses loups

Environ 12 000 loups vivent actuellement sur le continent européen, grâce aux efforts de conservation qui ont été faits. Aux 19e et 20e siècles, le loup a été tué massivement en Europe pour protéger le bétail, ce qui a quasiment mené à son extinction.

Les pangolins mieux protégés

Alors que l’animal est classé comme étant en voie d’extinction, la Chine a décidé de mieux protéger les trois espèces de pangolin du pays. Ils obtiennent, de fait, le même statut de protection que celui du panda géant! Toute personne qui chasse, tue ou fait le commerce des pangolins peut maintenant écoper de 10 ans de prison.