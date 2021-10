Qu’est-ce qui se passe avec Facebook et Instagram?

Les dirigeants de Facebook (et d’Instagram) ont de la broue dans le toupet depuis quelques semaines. Des milliers de documents sur les pratiques du réseau social ont été rendus publics par un grand média américain, le Wall Street Journal. On t’explique ici ce qui a été révélé!

Pourquoi Facebook est-il dans les nouvelles?

Une ancienne employée de Facebook, Frances Haugen, a partagé des milliers de documents sur les pratiques du réseau social à la fin du mois de septembre. Elle est ce qu’on appelle une lanceuse d’alerte . Elle a pris la parole publiquement pour dénoncer ces pratiques.

Qui est Frances Haugen?

Elle a travaillé pendant près de deux ans dans l’équipe chargée d’étudier comment Facebook contribue aux résultats d’élections partout dans le monde. Elle a démissionné en mai 2021, puisqu’elle ne se sentait pas à l’aise avec les pratiques de la compagnie. Haugen a soutenu qu’elle ne souhaitait pas détruire Facebook, seulement le rendre meilleur.

Instagram nocif pour les jeunes?

Grâce à Frances Haugen, on a appris que Facebook avait étudié les répercussions d’Instagram sur la santé mentale et sur l’image corporelle des adolescents et adolescentes. Selon leurs études, 32 % des adolescentes se disant déjà insatisfaites de leur apparence ont dit qu'Instagram avait empiré l'image qu'elles se faisaient de leur corps.

La haine mise de l’avant

Les algorithmes de Facebook, des sortes de filtres qui choisissent le contenu que tu vois dans ton fil d’actualité, favorisent le contenu qui fait réagir. Ça fait en sorte que le contenu haineux et les théories du complot sont souvent mises de l’avant. Selon Haugen, Facebook laisse ces contenus sur la plateforme pour ne pas perdre d’utilisateurs.

La violence à l’international

Selon la lanceuse d’alerte, Facebook aurait contribué à ce que des actes de violence soient commis contre des minorités ethniques en Éthiopie et au Myanmar. Pourquoi? Il n’y a pas assez d’employé.e.s de Facebook qui parlent les langues de ces pays pour modérer le contenu violent.

Facebook se défend

Facebook a réagi cette semaine aux accusations envers l’entreprise. Mark Zuckerberg, le président et fondateur de Facebook, a répondu que ce n’est tout simplement pas vrai . Facebook concède cependant qu’il faut qu’Internet soit réglementé par de nouvelles lois.

Instagram et les jeunes

Ces révélations arrivent au moment où Facebook a mis sur pause Instagram Kids , une version de l’application pour les moins de 13 ans. Le projet devait être un environnement plus sécuritaire pour les jeunes, notamment sans publicité et sans récolter des données de ses utilisateurs.

Une panne en plus

En plus de cette histoire, une panne majeure a affecté le service de Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp lundi. Les deux événements ont fait perdre près de 6 milliards de dollars à Mark Zuckerberg.