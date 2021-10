Qu’est-ce qui se passe avec les migrants haïtiens?

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Des images montrant des agents frontaliers à cheval faire usage de la force contre des migrants ont fait le tour du web cette semaine. Ces migrants, pour la plupart des Haïtiens, tentent d’entrer aux États-Unis afin de fuir la violence et l’instabilité politique qui fait rage dans leur pays natal. On te résume la situation afin que tu puisses mieux comprendre!

La situation

Des images de migrants haïtiens circulent depuis plusieurs jours. Elles proviennent de la ville de Del Rio, au Texas, aux États-Unis, à la frontière du Mexique. Plus de 15 000 migrants se sont installés dans des campements insalubres et inconfortables en espérant immigrer aux États-Unis.

Qui sont ces gens?

La majorité des migrants sont des Haïtiens. Certains ont fui le pays directement pour aller aux États-Unis. D’autres sont partis il y a quelques années et se sont installés dans des pays d’Amérique latine, comme le Brésil ou le Chili, avant de tenter de migrer aux États-Unis.

Pourquoi fuient-ils?

Des catastrophes naturelles, comme des tremblements de terre et des sécheresses, arrivent à répétition en Haïti. Des villages et des quartiers sont contrôlés par des gangs de rue et la violence a atteint un sommet en juillet quand le président du pays a été assassiné. Tout ça fait en sorte qu’une grande partie de la population vit dans la pauvreté depuis des années.

Un campement de fortune

Les personnes se sont retrouvées sous un pont au Texas dans des conditions difficiles et dans l’insalubrité. Sans lits, les migrants dormaient pour la plupart sur le sol de béton avec seulement une toile pour se couvrir. Au camp, il n’y a aucun endroit pour se laver et les migrants devaient retourner au Mexique pour aller chercher de la nourriture.

Violence des agents frontaliers

Plusieurs images montrant des agents agressifs envers les migrants ont circulé. Sur une photo, on peut voir un agent à cheval agripper un migrant par son t-shirt. Sur une autre, on peut voir un agent qui repousse des gens avec force. Le président américain, Joe Biden, a dit qu’il allait ouvrir une enquête afin de savoir pourquoi c’était arrivé.

Que font les États-Unis?

Ça ne date pas d’hier que les Haïtiens migrent aux États-Unis, surtout que ces derniers leur avaient temporairement permis de rester sur leur sol à la suite du tremblement de terre. Mais avec l’arrivée massive de gens à la frontière, le gouvernement américain a recommencé à vouloir les renvoyer dans leur pays.

Pour aller où?

Des 15 000 migrants qui se trouvaient au campement sous le pont, 2000 ont été renvoyés par avion en Haïti et 8000 sont retournés au Mexique. Les 5000 autres sont présentement en centre d’hébergement aux États-Unis, attendant de pouvoir expliquer à un juge pourquoi ils devraient pouvoir rester au pays.