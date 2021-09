Lil Nas X et la représentation

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Lil Nas X a fait pas mal jaser de lui récemment pour la séance de photos pour faire la promotion de son nouvel album, où il apparaît enceinte… et pour les commentaires homophobes qu’il a reçus par la suite. On t’explique comment la visibilité de Lil Nas X change la culture populaire!

Qui est Lil Nas X?

Montero Lamar Hill, alias Lil Nas X, est un rappeur et auteur-compositeur américain de 22 ans. Sa carrière a explosé en 2018 avec la sortie de sa chanson de country-rap Old Town Road. Il a depuis fait beaucoup parler de lui pour ses vidéoclips controversés et sa personnalité Internet, tant dans le monde du country que du hip-hop.

Un intrus dans le country

Le country étant une scène assez conservatrice, certaines personnes n’avaient pas apprécié l’arrivée d’un rappeur noir. Le magazine Billboard a également retiré la chanson Old Town Road de son classement country, ce que plusieurs ont dénoncé comme étant du racisme.

Et un intrus dans le hip-hop

Quand le rappeur a fait son coming out en 2019, ça a aussi attiré l’attention sur le problème de l’homophobie dans le monde du hip-hop. Des rappeurs comme Boosie Badazz et T.I. ont ouvertement tenu des propos homophobes envers Lil Nas X dans la dernière année, notamment en réaction à ses vidéoclips flamboyants.

Parmi les personnes les plus influentes

Lil Nas X figure dans le classement des 100 personnes les plus influentes de l’année du magazine Time et c’est le rappeur Kid Cudi qui a écrit le texte portant sur lui. Kid Cudi a dit admirer l’authenticité de Lil Nas X. Pour lui, un homme gai qui réussit dans le monde du hip-hop, c’est la définition de l’excellence noire.

Plus nombreux qu’on pense

Si Lil Nas X est un des artistes noirs et gais les plus visibles en ce moment, il n’est certainement pas le seul. D’autres artistes hip-hop et R&B populaires font aussi ouvertement partie de la communauté LGBTQ2IA+. On peut penser à Frank Ocean, à Kevin Abstract du groupe Brockhampton ou à Janelle Monáe.

Pourquoi c’est si important?

Bien qu’on en voie de plus en plus, les personnes provenant de la communauté LGBTQ2IA+ et les personnes noires sont sous-représentées dans la culture, encore plus lorsqu’elles portent ces deux identités. La visibilité de Lil Nas X peut permettre à certain.e.s de se sentir inclus.es dans la culture pop.