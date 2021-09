L’écoanxiété, est-ce que ça te dit quelque chose?

Plusieurs jeunes n’ont plus confiance en l’avenir et hésitent à avoir des enfants. C’est ce que révélait la plus vaste étude jamais réalisée sur l’anxiété climatique chez les jeunes.

Notre collaboratrice Zeneb Blanchet t’explique les conclusions de cette étude rendue publique la semaine dernière.