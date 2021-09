Le débat des chefs pour la 44e élection fédérale

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Hier soir avait lieu le dernier débat des chefs en français. Les chefs des principaux partis ont répondu à plusieurs questions sur différents thèmes, comme l’environnement, la pandémie et les questions qui touchent les populations autochtones. Est-ce que le débat aura un impact sur les élections? On t’explique ça ici!

À quoi ça sert, un débat?

Le débat permet à l’électorat de voir comment les chefs de partis défendent les questions importantes, au-delà des slogans et de ce que leur parti met de l’avant comme idées. C’est un test de crédibilité : est-ce que les candidat.e.s sont capables d’expliquer clairement ce que leur parti propose?

Impact sur les élections

Selon le dernier sondage Léger, 68 % des électeurs savent déjà pour qui ils vont voter. Le débat peut aider les personnes indécises à faire leur choix. Ça peut aussi pousser un parti plus proche de la victoire, dans le cas de batailles très serrées.

Source : Sondage Léger/Postmedia, 3000 Canadiens interrogés en ligne du 3 au 6 septembre

Le calme avant la (petite) tempête

Les analystes s’entendent pour dire que le débat s’est généralement déroulé dans le calme, sans trop de cacophonie. Un moment marquant du débat a été l’interaction entre le premier ministre sortant, Justin Trudeau, et le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

Les jeunes interpellés

Charles Leduc, 11 ans, a introduit le segment sur l’environnement, preuve que c’est l’enjeu le plus préoccupant pour les jeunes. Les chefs ont tenté de répondre à Charles en mentionnant certaines des promesses de leur parti. (Psst! Va voir dans nos stories en une pour voir ce que les chefs proposent en environnement!)

Où sont les partis dans la course?

La course, elle est très, très, serrée en ce moment. Un sondage Léger publié mercredi montrait que le Parti libéral et le Parti conservateur étaient au coude-à-coude dans les intentions de vote. Chacun d’eux a 33 % d’électeurs disant vouloir voter pour eux. D’autres sondages placent les conservateurs en tête. Le NPD arrive quant à lui 3e, le Bloc québécois 4e et le Parti vert en 5e.

Source : Sondage Léger/Postmedia, 3000 Canadiens interrogés en ligne du 3 au 6 septembre

Ce qui se passera dans les prochains jours

Ce soir, un autre débat aura lieu, cette fois-ci en anglais. Les partis continueront à faire le tour du pays afin de convaincre les électeurs et électrices de voter pour eux. Et le 20 septembre, jour des élections, tu sauras qui formera le prochain gouvernement du Canada!