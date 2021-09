Être woke, c’est négatif ou pas?

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a reproché au premier ministre François Legault de jouer le rôle de monarque du Québec. M. Legault a répliqué en disant que M. Nadeau-Dubois était un woke . Disons que ça a fait jaser!

Legault c. Nadeau-Dubois

Gabriel Nadeau-Dubois a dit, à l’Assemblée nationale, que François Legault tentait d’être le père de la nation québécoise en donnant son appui au Parti conservateur dans les élections fédérales. Il l’a comparé à Maurice Duplessis, un premier ministre québécois controversé. Le premier ministre a répliqué que Nadeau-Dubois était un « woke ».

Maurice Duplessis, c’est qui?

Maurice Duplessis est un politicien qui a été premier ministre du Québec de 1936 à 1939 et de 1944 à 1959. On surnomme la grande noirceur la période où il était à la tête de l’État, en raison de son conservatisme et de son opposition au changement.

Être woke, ça veut dire quoi?

Être woke, être éveillé.e, c’est une personne qui est consciente des injustices sociales comme la discrimination raciale. Ça qualifie aussi des personnes qui veulent éveiller les consciences et lutter contre ces injustices. À la base, le terme woke peut être considéré comme un symbole de la lutte antiraciste.

D’où ça vient?

L’expression est née au début du 20e siècle dans les communautés afro-américaines. Certains militants l’utilisaient pour appeler les personnes afro-descendantes noires dans le monde entier à se bâtir une conscience sociale et politique. Le mot est devenu plus connu avec le mouvement Black Lives Matter.

Woke par-ci, woke par-là

Aujourd’hui le mot woke est souvent utilisé au-delà de sa signification de base. Le mot est parfois employé de manière négative pour décrire l’ensemble des militant.e.s de gauche , peu importe la nature de leur militantisme, même si ce n’est pas lié aux luttes antiracistes.

Appropriation culturelle?

Plusieurs personnes noires dénoncent la signification qu’a prise le mot woke dans la culture populaire. Pour elles, il s’agit d’un mot qui a été créé pour décrire la réalité noire et que les personnes blanches se sont approprié à tort.

Des… anti-Québécois?

Après avoir été questionné par les journalistes, François Legault a finalement donné sa propre définition du mot. Pour lui, « un woke, c’est quelqu’un qui veut nous faire sentir coupables de défendre la nation québécoise. »