On répond à tes questions sur les élections

On t'a demandé de nous poser tes questions par rapport au gouvernement fédéral et aux élections du 20 septembre prochain. Voici les réponses!

Quelle est la différence entre un gouvernement majoritaire et un gouvernement minoritaire?

Il y a 338 députés qui siègent à la Chambre des communes. Un gouvernement est majoritaire lorsqu'il possède 170 sièges ou plus.

S'il en possède moins de 170, il est minoritaire. C'est alors plus difficile pour lui de faire passer des lois et des motions, puisqu'il doit compter sur l'appui d'autres partis pour obtenir la majorité des votes.

Quelle est la différence entre la droite et la gauche politique? C’est quoi le centre?

On sépare souvent les idées des partis sur ce qu’on appelle l’axe politique. À gauche, on retrouve souvent des idées comme le progrès social, l’égalité ou la solidarité. À droite, on retrouve des idées comme la liberté individuelle et le respect de l’ordre. Le centre, c’est un mélange d’idées de gauche et de droite ou des idées plus modérées.

Différences entre les compétences fédérales et provinciales?

Tu as peut-être entendu certains gouvernements provinciaux dire que le gouvernement fédéral devrait se mêler de ses propres affaires. C’est que les gouvernements ont chacun leurs champs de compétences. Le gouvernement fédéral s’occupe de la défense, de la monnaie, de l’environnement ou des relations avec les autres pays, par exemple. Le gouvernement provincial, lui, de la santé, de l’éducation, du mariage…

En plus de ces compétences divisées, les gouvernements en partagent d’autres, comme l’agriculture ou le transport.

Comment le système de vote fonctionne-t-il?

Au Canada, on vote une seule fois, pour la personne qui deviendra notre député.e de circonscription. Contrairement à d’autres pays, on ne vote pas pour la personne qui sera notre premier ministre ou notre première ministre. La personne ayant reçu le plus de votes dans une circonscription deviendra son député ou sa députée et le parti comptant le plus de député.es formera le gouvernement.

C’est quoi le vote stratégique?

Le vote stratégique, c’est quand on vote pour un parti qui n’est pas notre préféré. Pourquoi on ferait ça? Parce qu’on juge que notre parti préféré a peu de chances de gagner et, surtout, peu de chances de battre le parti qu’on ne veut pas voir au pouvoir.

Par exemple : ton parti préféré, c’est le parti Jaune. Par contre, les sondages montrent que le parti Mauve risque de gagner, et tu ne l'aimes vraiment pas. Le seul parti qui pourrait le battre est le parti Rose. Tu pourrais alors choisir de voter pour le parti Rose, même si ce n'est pas ton préféré.