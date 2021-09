Qui est le Nouveau Parti démocratique?

Aujourd’hui, on te parle du parti dont le logo est orange, le Nouveau Parti démocratique!

C’est qui, lui?

Le Nouveau Parti démocratique, connu sous le nom du NPDNouveau Parti démocratique , a été fondé en 1961. Le NPD n’a jamais formé le gouvernement, mais a formé l’opposition officielle de 2011 à 2015.

Le chef

Jagmeet Singh est chef du NPDNouveau Parti démocratique depuis 2017 et député de Burnaby Sud, en Colombie-Britannique. Il est la première personne d’origine indienne et le premier Sikh à être à la tête d’un parti fédéral.

Un parti progressiste

Le NPDNouveau Parti démocratique se définit comme un parti progressiste. Il a milité pour plusieurs causes et mouvements, comme le féminisme, les droits des ouvriers, des Premières Nations, Métis et Inuits et l’environnementalisme.

Ses promesses environnementales

Le NPDNouveau Parti démocratique s’engage à subventionner les énergies propres plutôt que les projets pétroliers et gaziers. Il souhaite aussi que les compagnies pétrolières payent pour le nettoyage de leurs puits inactifs.

Ses promesses vis-à-vis des populations autochtones

Le NPDNouveau Parti démocratique promet un accès à l’eau potable pour l’ensemble des communautés autochtones immédiatement plutôt qu’en 2026, ce qui est actuellement prévu.

Ses promesses aux femmes