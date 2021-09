Dimanche dernier, Ida, un ouragan de catégorie 4, a frappé l'État de la Louisiane aux États-Unis. Maisons endommagées, électricité coupée, pluie torrentielle, les dommages causés par Ida ont paralysé la côte de la Louisiane cette semaine. Même la ville de New York a été touchée. Dans cette capsule, Tom-Éliot Girard révèle ce qui cause un ouragan et explique comment le réchauffement climatique a un impact direct sur les ouragans.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?