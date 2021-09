Le « queer-baiting », ça mange quoi en hiver?

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Par Sènan Guèdègbé

Durant les derniers mois, sur les réseaux sociaux, tu as peut-être entendu parler de queer-baiting . D’ailleurs, c’est ce qui rapproche Billie Eilish et l’émission américaine Riverdale. Elles ont toutes les deux été accusées de « queer-baiting ».

MAIS CONCRÈTEMENT, C’EST QUOI LE QUEER-BAITING?

L’action de faire du queer-baiting , c’est d’attirer les gens de la communauté LGBTQ+ vers quelque chose pour obtenir leur soutien, souvent seulement pour pouvoir dire qu’on a leur soutien. Ça peut être pour les attirer vers la musique d’un.e certain.e artiste ou vers une nouvelle émission de télévision.

(Ça te semble familier? Peut-être que tu as entendu parler du rainbow-washing, une pratique similaire qui touche aussi la communauté LGBTQ+. Tu peux cliquerici  (Nouvelle fenêtre) pour voir notre publication Instagram sur le sujet.)

En français, le mot principal de l’expression baiting se traduit par appâter , dans le sens où on veut attirer un certain type de personnes vers quelque chose.

Le mot queer réfère à la communauté LGBTQ+. C’est une sorte d’expression parapluie qui permet aux gens de cette communauté de s’identifier à leurs semblables sans se donner d’autres titres plus spécifiques comme lesbienne, gai ou bisexuel, par exemple.

Quand une émission ou un film se vante de représenter la communauté queer, alors que ce n’est pas vraiment le cas, il y a queer-baiting . C’est pareil quand un.e artiste qui ne fait pas partie de la communauté LGBTQ+ pose un geste qui donne l’impression qu'il ou elle en fait partie, simplement pour attirer l’attention de personnes issues de cette communauté.

DES EXEMPLES ?

Les exemples les plus communs impliquent souvent une femme qui est représentée avec d’autres femmes où tout porte à croire qu’il y a une attirance entre elles. On peut les voir s’embrasser ou presque.

On retrouve beaucoup d’exemples de queer-baiting à la télévision. Par exemple, dans l’émission Riverdale, les personnages de Veronica et de Betty partagent un baiser dans un des premiers épisodes. Mais au courant des saisons qui suivent, les personnages ne poursuivent jamais de relation ensemble, ce qui laisse place à des questionnements comme : Pourquoi se sont-elles embrassées? Qu’est-ce que cela apporte à la trame narrative? Est-ce que cela est une représentation authentique d’une personne issue de la communauté LGBTQ+?

Dans les contenus promotionnels d’un épisode de la saison 3, les producteurs de l’émission ont à nouveau utilisé le queer-baiting en incluant une scène de baiser entre les personnages de Joaquin (qui est ouvertement gai dans l’émission) et d’Archie, pour faire allusion à une romance entre les deux. Simplement pour qu’encore une fois, rien de plus ne soit exploré. Après deux occasions, on peut se demander quels sont les motifs des producteurs de cette émission.

MAIS COMMENT SAVOIR SI C’EST DU QUEER-BAITING ?

Concrètement, tu ne peux te baser que sur tes impressions pour juger si c’est un comportement qui représente du queer-baiting ou non, parce qu’on ne peut pas connaître les intentions de tout le monde.

Il y a une petite nuance à faire quant à la réalité et la fiction. Dans la vraie vie, certaines personnes décident et ont le droit d’expérimenter et de changer d’idée par rapport à leur orientation sexuelle. Lorsqu’il est question de la fiction, le queer-baiting est beaucoup plus difficile à excuser.

L’important est de rester critique quand on voit ce genre de représentations. Il faut chercher à comprendre si la personne (ou la compagnie derrière un contenu) pourrait avoir d’autres motifs la poussant à se représenter (ou des personnages) de cette manière.

Comme on en a discuté plus haut, un.e artiste pourrait souhaiter avoir plus de soutien de la communauté LGBTQ+. Une émission de télévision pourrait se présenter dans du contenu promotionnel comme en étant une qui représente des personnes de la communauté LGBTQ+, seulement dans le but d’obtenir cette communauté comme nouveaux téléspectateurs.