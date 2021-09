Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les Jeux paralympiques de Tokyo viennent de débuter! Ils ont lieu du 24 août au 5 septembre. On t’explique les bases des Jeux et on te présente quelques-uns de nos athlètes canadiens à surveiller!

Ça part d’où?

Les Jeux paralympiques, c’est un événement sportif regroupant des milliers d’athlètes en situation de handicap. Ils ont été créés pour que ces athlètes aient la possibilité de pratiquer des sports dans des compétitions de haut calibre. Les premiers Jeux ont eu lieu en 1948, pour les vétérans britanniques de la 2e Guerre mondiale ayant des blessures à la colonne vertébrale.

Qui peut y participer?

Le Comité international paralympique (CIP) a établi une liste des situations de handicap permettant aux athlètes de participer aux Jeux paralympiques. Il existe 10 incapacités reconnues par le CIP, divisées en 3 grandes catégories : les handicaps physiques, les handicaps visuels et les déficiences intellectuelles.

Disciplines

Les Jeux paralympiques ont lieu tous les 4 ans à la suite des Jeux olympiques. Il existe actuellement 22 sports aux Jeux d’été et 5 sports aux Jeux d’hiver. Ces sports sont divisés par événements comme aux Jeux olympiques, avec des divisions supplémentaires basées sur le type d’incapacité des athlètes.

Les Canadiens pas mal médaillés

Le record de l’équipe canadienne est de 238 médailles aux Jeux de 1984! Cette année, les athlètes canadiens ont réussi à gagner 4 médailles en 2 jours seulement, dont 2 d’argent et 2 de bronze. On en surveille quelques-uns de près!

Patrick Anderson

Patrick Anderson est considéré par plusieurs comme étant un des meilleurs joueurs de basketball en fauteuil roulant. Après une pause de 8 ans, le joueur de 42 ans revient cette année avec l’objectif de faire gagner une médaille à l’équipe canadienne pour la première fois depuis les Jeux de Londres.

Kate O’Brien

Kate O’Brien est une cycliste et ancienne bobeuse (une athlète de bobsleigh). Elle a participé aux Jeux olympiques de 2016 en tant que cycliste. En 2017, un accident d’entraînement lui cause un traumatisme crânien sévère. Elle persévère et se taille finalement une place dans l’équipe paralympique de cyclisme sur piste.

Nicolas-Guy Turbide

Aux Jeux de Rio en 2016, le nageur Nicolas-Guy Turbide a gagné une médaille de bronze. Cette année, l’athlète de Québec a déjà remporté une médaille d’argent lors de l’épreuve de 100 m dos. Il pourrait décrocher une autre médaille au 50 m nage libre dimanche prochain.