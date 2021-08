Tu as sûrement entendu parler du passeport vaccinal qui entrera en vigueur prochainement. Dès septembre, les personnes de 13 ans et plus devront présenter une preuve de vaccination pour accéder à certains lieux ou pour participer à certaines activités. L’implantation d’une telle mesure soulève beaucoup de débats. Tom-Éliot Girard t'explique pourquoi certaines personnes sont pour et d'autres sont contre le passeport vaccinal.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?