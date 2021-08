Mets tes limites

Mettre ses limites, ce n’est pas toujours facile. On veut que les gens nous aiment et on ne veut pas faire de peine à nos amis. Mais c’est aussi important de savoir dire non pour ne pas se faire de la peine à nous-mêmes.

Pour savoir comment imposer ses limites, il faut d’abord les connaître. C’est important que tu te poses des questions pour mieux te connaître. Qu’est-ce que tu aimes ? Qu’est-ce que tu détestes ? Qu’est-ce qui te fait sentir en sécurité ? Une fois que tu auras déterminé comment tu te sens par rapport à certaines situations, tu auras plus de facilité à le dire. Pis sais-tu quoi? C’est normal que ça te prenne du temps de connaître tes limites et qu’elles évoluent avec le temps.

Savoir s’affirmer, c’est quelque chose qui demande de la pratique. Tu peux commencer par des choses qui sont plus faciles pour toi de demander. Par exemple, si tu n’aimes vraiment pas l’eau, mais que ton meilleur ami te propose de te baigner, tu peux lui dire que tu aimerais mieux bronzer à côté.

Il est possible que certaines personnes réagissent négativement quand tu affirmes tes limites. C’est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde tout le temps. L’important, c’est que tu te respectes et que tu respectes les limites des autres.

MAJ s’est associé à l’illustratrice Ana Roy afin de préparer un petit guide pour commencer l’année du bon pied Photo : Ana Roy

MAJ s’est associé à l’illustratrice Ana Roy afin de préparer un petit guide pour commencer l’année du bon pied Photo : Ana Roy

MAJ s’est associé à l’illustratrice Ana Roy afin de préparer un petit guide pour commencer l’année du bon pied Photo : Ana Roy

MAJ s’est associé à l’illustratrice Ana Roy afin de préparer un petit guide pour commencer l’année du bon pied Photo : Ana Roy

MAJ s’est associé à l’illustratrice Ana Roy afin de préparer un petit guide pour commencer l’année du bon pied Photo : Ana Roy

MAJ s’est associé à l’illustratrice Ana Roy afin de préparer un petit guide pour commencer l’année du bon pied. Photo : Ana Roy