Être en relation, ça ne veut pas dire qu’il faut toujours penser la même chose et voir la vie de la même manière. Ce n’est pas toujours facile, mais c’est OK de ne pas être d’accord et il y a des trucs pour arriver à s’accorder dans notre désaccord.

D’abord, il faut avoir conscience que le fait de ne pas être d’accord, ça arrive souvent quand on a des opinions, des valeurs et des intérêts différents.

Tu as le droit de dire que tu n’es pas d’accord sans nécessairement essayer de convaincre la personne d’agir ou de penser différemment. Tu peux aussi essayer de comprendre pourquoi elle agit ou pense de cette manière. L’important n’est pas d’être d’accord, mais que chacun se sente respecté et ait l’espace pour s’exprimer.

Vous pouvez décider ensemble de ne pas aborder certains sujets. C’est correct de ne pas parler de tout avec tous.tes ses ami.e.s.

Aussi, le fait de ne pas être d’accord ne veut surtout pas dire qu’on ne s’aime pas.

MAJ s’est associé à l’illustratrice Ana Roy afin de préparer un petit guide pour commencer l’année du bon pied Photo : Ana Roy

