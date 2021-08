Pas besoin d'entrer dans le moule pour se faire des amis

Parfois, tu peux avoir l’impression de ne pas être pareil comme tes amis, comme les gens de ta classe ou comme les gens autour de toi. C’est correct de ne pas rentrer dans le moule. Tout le monde est unique et les différences devraient être célébrées!

Les points communs, c’est certain que ça aide à forger des amitiés. Mais ce n’est pas la seule chose qui compte dans une relation. L’important, ce n’est pas d’être une copie conforme de son ami, mais bien de s'aimer pour qui on est.

En apprenant à te connaître mieux, tu sauras ce qui t’intéresse, mais aussi les valeurs qui t’animent et ce que tu aimes chez les autres. Toi aussi, tu as quelque chose à apporter et les autres apprécieront.

MAJ s’est associé à l’illustratrice Ana Roy afin de préparer un petit guide pour commencer l’année du bon pied Photo : Ana Roy

