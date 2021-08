Prends soin de toi pour prendre soin des autres

Si tu as déjà pris l’avion, tu as peut-être remarqué quelque chose dans les consignes de sécurité. En cas d’urgence, on nous dit toujours de mettre son propre masque à oxygène avant d’aider les autres à le faire.

Quand on apprécie une personne, c’est normal de vouloir l’aider à bien aller et s’assurer qu’elle soit en sécurité. Mais il faut aussi que tu fasses la même chose pour toi. On a souvent tendance à oublier nos propres besoins en s’occupant des autres.

C’est important de prendre le temps d’écouter ton corps et ta tête. Es-tu disposé à aider les autres? Est-ce qu’il y a des limites que tu devrais imposer? Tu ne peux pas sauver tout le monde, mais en prenant soin de toi, tu seras plus en mesure de prendre soin des autres.

MAJ s’est associé à l’illustratrice Ana Roy afin de préparer un petit guide pour commencer l’année du bon pied Photo : Ana Roy

MAJ s’est associé à l’illustratrice Ana Roy afin de préparer un petit guide pour commencer l’année du bon pied. Photo : Ana Roy

MAJ s’est associé à l’illustratrice Ana Roy afin de préparer un petit guide pour commencer l’année du bon pied Photo : Ana Roy

MAJ s’est associé à l’illustratrice Ana Roy afin de préparer un petit guide pour commencer l’année du bon pied Photo : Ana Roy

MAJ s’est associé à l’illustratrice Ana Roy afin de préparer un petit guide pour commencer l’année du bon pied Photo : Ana Roy