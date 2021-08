Il faut agir maintenant pour la planète, selon le GIEC

Selon le rapport du GIEC qui a été publié cette semaine, le réchauffement climatique pourrait atteindre 1,5 °C en 2030, 10 ans plus tôt que prévu. On t’explique ça ici!

Le GIEC, c’est qui?

Le GIEC, c’est le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Il s’agit d’un groupe de l’Organisation des Nations unies (ONU) qui fait des recherches sur les changements climatiques et ses conséquences. Cette année, ce sont 234 scientifiques de 66 pays qui ont contribué au rapport.

Le rapport dit quoi?

Le GIEC dit que les humains sont responsables des changements climatiques. Le rapport propose cinq scénarios d’émission de gaz à effet de serre (GES) qui prédisent comment la planète se réchauffera dans les prochaines décennies et comment ça nous affectera.

1,5 °C, ça représente quoi?

Selon le GIEC, c’est à partir de 1,5 °C qu’on commencerait à voir les pires conséquences du changement climatique. Les vagues de chaleur, les feux de forêt, les inondations et les sécheresses seront plus nombreux. Les saisons chaudes seront plus longues et les saisons froides, plus courtes.

C’est quoi le pire des cas?

Le pire des scénarios, c’est que si on ne fait aucun changement à nos pratiques, la planète se réchaufferait entre 3,6 °C et 4,4 °C d’ici à la fin du siècle. Ça provoquerait des catastrophes naturelles encore plus intenses, qui pourraient avoir un impact important dans les régions du monde plus vulnérables.

… et le meilleur?

Il y a de l’espoir quand même. Selon le rapport, si on commence dès maintenant à limiter nos émissions de GES et que le monde devient carboneutre d’ici 2050, on pourrait limiter le réchauffement climatique. On pourrait même le renverser d’ici la fin du siècle.

Ok, mais comment y arriver?

C’est certain qu’en continuant comme on le fait maintenant, le scénario optimiste ne se réalisera pas. Les experts disent que pour pouvoir y arriver, il faut revoir nos pratiques agricoles, diminuer considérablement l’exploitation pétrolière et gazière et utiliser des sources d’énergies renouvelables.

Et on commence quand?

Le rapport du GIEC, c’est pas mal LE document sur lequel les politiciens se basent pour décider de leurs engagements environnementaux. Ils se rencontreront à la prochaine conférence sur le climat de l’ONU qui s’en vient dans moins de trois mois. C’est à surveiller!