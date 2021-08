Ce que tu dois savoir sur la rentrée scolaire 2021!

La rentrée approche à grands pas! En plus de te demander s’il te reste assez de crayons pour survivre la prochaine année, tu dois te demander comment ta rentrée se passera cette année.

Le ministre de l’Éducation a annoncé mercredi comment se déroulera le retour à l’école et c’est assez différent par rapport à ce que tu as vécu l’an dernier.

Fini les classes-bulles!

Pour commencer, les classes-bulles n’existeront plus. Tu pourras donc être plus libre de parler avec tes amis qui ne sont pas dans ta classe. Ça veut aussi dire que les cours à option reprendront, comme les cours de sport-études, d’arts-études et les activités parascolaires!

Masque ou pas masque?

En raison de l’augmentation des cas de COVID-19 et devant la menace d’une quatrième vague, tu devras (encore!) porter un masque dans les aires communes et dans le transport scolaire. Cependant, en classe, dehors et au service de garde tu pourras enlever ton masque.

Le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge a également annoncé que le personnel enseignant pourra retirer son masque, en classe, lorsque la distanciation sociale pourra être respectée.

Le ministre de l'Éducation du Québec: Jean-Francois Roberge Photo : The Canadian Press / Ryan Remiorz

Passeport vaccinal

Alors qu’au primaire tous les écoliers pourront avoir accès aux activités parascolaires, les ados du secondaire devront présenter un passeport vaccinal pour participer aux activités à haut risque de transmission.

« Mais c'est quoi une activité à haut risque de transmission? »

Ça, on ne le sait pas encore vraiment… Les détails précis des activités visées par le passeport vaccinal seront précisés lors d’une prochaine annonce.

Toutes ces directives peuvent changer rapidement selon l'évolution de la situation. L’équipe de MAJ te tiendra informé.e des consignes sanitaires de la rentrée!