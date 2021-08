C'est le 9 août qu’on célèbre la Journée internationale des peuples autochtones. Il y a plus de 470 millions d’Autochtones dans le monde, répartis dans 90 pays.

La journée rappelle le fait que nombre d’Autochtones sont, encore aujourd’hui, sous l'autorité des gouvernements qui exercent un contrôle sur leurs terres, leurs territoires et leurs ressources.