Un an après l’explosion à Beyrouth, avec Tom-Éliot Girard | MAJ

Le 4 août 2020, une gigantesque explosion au port de Beyrouth, au Liban, dévastait la ville. Les images de l’explosion, saisissantes, ont fait le tour de la planète. Un an plus tard, les répercussions de cette catastrophe ont entraîné le pays dans la pire crise socio-économique de son histoire. Tom-Éliot Girard se demande : comment se porte le Liban? #explosion #Beyrouth #majmonactu #maj --- Réseaux MAJ! ▶Instagram: @majmonactu ▶Facebook: https://www.facebook.com/majmonactu/ Suis-nous aussi sur notre site web: ▶https://ici.radio-canada.ca/maj Abonne-toi à la chaîne et suis-nous sur les réseaux! Du nouveau contenu toutes les semaines!