Nos histoires coups de coeur des Jeux olympiques

Les Jeux olympiques sont sur toutes les lèvres depuis la cérémonie d’ouverture. On entend parler des médailles, des statistiques, on veut savoir comment les athlètes vont faire pour gagner. Mais nous, on avait envie de te présenter des histoires qui nous ont particulièrement touchés. Les voici!

10 médailles aux femmes

Les 10 premières médailles du Canada ont toutes été remportées par des femmes! Une autre victoire historique pour les athlètes olympiques canadiennes : la nageuse Penny Oleksiak est devenue l’athlète canadienne des Jeux d’été la plus décorée, avec 6 médailles.

Simone Biles prend soin d’elle

Simone Biles, la gymnaste américaine, a décidé de se retirer de deux épreuves pour des raisons de santé mentale. Elle a gagné 5 médailles olympiques à Rio, et ressentait la pression d’en gagner d’autres. Biles envoie le message que sa santé mentale est plus importante qu’une médaille.

Saeid Mollaei, de réfugié à médaillé d’argent

Saeid Mollaei est un judoka iranien qui représente maintenant la Mongolie. C'est qu'en 2019, son pays d'origine, l'Iran, lui a demandé d'éviter de se battre contre un adversaire d'Israël en raison des tensions entre les deux pays. Mollaei a été forcé de quitter son pays après avoir critiqué la demande.

Quinn pour la visibilité trans

Quinn, membre de l’équipe féminine de soccer du Canada, et Laurel Hubbard, haltérophile néo-zélandaise, sont les premières personnes ouvertement trans à participer aux Jeux olympiques. Quinn est non binaire et sera en quarts de finale contre le Brésil vendredi.

Benfeito, McKay et l’esprit d’équipe!

Grosse année pour le duo de plongeuses Meaghan Benfeito et Caeli McKay! Benfeito a tout perdu dans un feu et McKay s’est blessée à la cheville il y a à peine 3 semaines. Après une 4e place décevante, Benfeito a porté sa coéquipière blessée sur son dos pour se rendre en conférence de presse.