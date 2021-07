Cette semaine, autour de la piscine, faites la rencontre de Woody Belfort. Né avec une paralysie cérébrale, il prône la célébration de tous les corps tels qu'ils se présentent.

À la piscine, c'est une rencontre intéressante et drôle qui ouvre la discussion sur notre corps et nos complexes. Parce que l'été c'est fait pour jouer et qu'aucun corps ne mérite d'être caché, sors ta crème solaire et assume fièrement qui tu es.