À la piscine avec Paméla Dumont

Cette semaine, autour de la piscine, faites la rencontre de Paméla Dumont qui a lancé le mouvement Maipoils. Entre deux chorégraphies d'aquaforme, elle nous parle d'accepter sa pilosité et en profite pour démystifier quelques mythes.

À la piscine, c'est une rencontre intéressante et drôle qui ouvre la discussion sur notre corps et nos complexes. Parce que l'été c'est fait pour jouer et qu'aucun corps ne mérite d'être caché, sors ta crème solaire et sois fier.e de qui tu es.